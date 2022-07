Ruolo militare a cui appartiene il tenente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruolo militare a cui appartiene il tenente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UFFICIALE

Significato/Curiosita : Ruolo militare a cui appartiene il tenente

Diversi colori del sottopanno del gallone, che varia a seconda del corpo in cui il militare appartiene (i distintivi sono quelli del grado di guardiamarina...

ufficiale, figura della gerarchia militare ufficiale (onorificenza), titolo onorifico ufficiale (funzionario), titolare di un ufficio pubblico pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

