Rinunciare volontariamente alla corona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinunciare volontariamente alla corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ABDICARE

Significato/Curiosita : Rinunciare volontariamente alla corona

alla città di reggio. nel 1444 isabella di chiaromonte sposò don ferrante e portò in dote alla corona napoletana il principato di taranto, che alla morte...

Imperatore. il 1º dicembre 2017 akihito ha annunciato la sua volontà di abdicare, che si è compiuta il 30 aprile 2019. nominato principe tsugu ( tsugu-no-miya)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con rinunciare; volontariamente; alla; corona; Disconoscere, rinunciare ; rinunciare per altri; Li ripete chi non vuol rinunciare ; Fa rinunciare al voto; C è chi la macchia involontariamente di saliva; Saltare volontariamente il proprio turno; Rinnega il proprio credo volontariamente ; Il cleptomane lo commette involontariamente ; Lavora spesso con la palla al piede; I rientri alla base; In mezzo alla pineta; Un quadrilatero simile alla losanga; Ornato di corona ; La corona per pregare; Si raffigura corona to; Teste corona te; Cerca nelle Definizioni