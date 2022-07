Regione della Finlandia in cui vive Babbo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione della Finlandia in cui vive Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAPPONIA

Significato/Curiosita : Regione della finlandia in cui vive babbo natale

babbo natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in giappone e in altre parti dell'asia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lapponia (disambigua). la lapponia (sápmi in sami) è la regione geografico-culturale abitata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

