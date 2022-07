Piuttosto insignificanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piuttosto insignificanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIALBI

Significato/Curiosita : Piuttosto insignificanti

Parte anche del partito nazista. in questo periodo heydrich fu piuttosto insignificante nell'apparato nazista: guadagnava poco e lavorava in un piccolo...

Murale e che può essere rimosso in fase di restauro. la rimozione degli scialbi, detta descialbo, è un'operazione molto delicata che può compromettere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

