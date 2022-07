Pesce che somiglia a un tonno in miniatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce che somiglia a un tonno in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALAMITA

Significato/Curiosita : Pesce che somiglia a un tonno in miniatura

La palamita (sarda sarda) è un pesce di mare appartenente alla famiglia scombridae. è diffusa nel mar mediterraneo, nel mar nero (dove non si riproduce)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

