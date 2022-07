Passeggiar in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passeggiar in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EG

Significato/Curiosita : Passeggiar in centro

Quartieri cristiani di ashrafiyye e di gemmayzeh. interessante è anche passeggiare nel centro e trovarsi di fronte a palazzi completamente restaurati e altri...

eg – codice vettore iata di japan asia airways eg – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'egitto eg – codice iso 3166-2:hu di eger (ungheria) eg – città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con passeggiar; centro; Lungo ambiente, corridoio per passeggiar e; Racchette per passeggiar e sulla neve; Può passeggiar e su un Lungo Po; Può passeggiar e sulle rive sia del Rodano che della Saona; L isola nel centro di Roma; Un centro del Ferrarese sul delta del Po; centro presso La Spezia; Un pedaggio per entrare in centro ; Cerca nelle Definizioni