Non lo si può fare al cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo si può fare al cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMANDARE

Significato/Curiosita : Non lo si puo fare al cuore

sì, lo ricordo, e il mio cuore le restò sulle labbra. un malato di cuore è tratta dalla storia di francis turner, che muore in quanto il suo cuore non...

Daniele lazzarin) 7" – tutto molto interessante/andiamo a comandare lato a andiamo a comandare – 2:47 (fabio rovazzi, federico mercuri, giordano cremona... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

