La musa della poesia epica greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La musa della poesia epica greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALLIOPE

Significato/Curiosita : La musa della poesia epica greca

Nella sua poetica, aristotele definisce l'epica come una delle forme di poesia, in contrapposizione alla poesia lirica e al dramma, in quanto basata sulla...

Se stai cercando altri significati, vedi calliope (disambigua). calliope (in greco antico: ap, calliope) è un personaggio della mitologia greca.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con musa; della; poesia; epica; greca; musa dell astronomia; Fu una musa della poesia; Nome della musa di Benigni; Una mitologica musa in genere rappresentata con la lira; Le edizioni della Pia Società Figlie di San Paolo; La Weaver protagonista della saga di Alien; Regione della Finlandia in cui vive Babbo Natale; Si mangia a Napoli nella cena della Vigilia; Il lavoro... in poesia ; Lo cantò Leopardi in una celebre poesia ; L immensità nel titolo di una poesia di Leopardi; poesia del Medioevo; Componimento opposto all epica ; Una peripezia... epica ; Una mangiata epica ; Narrazione epica ; Nella mitologia greca era la personificazione dell amore impetuoso; Danza popolare greca ; Parte di casa greca riservata alle abitanti donne; Nella mitologia greca personificano la vendetta; Cerca nelle Definizioni