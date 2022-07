Si mangia a Napoli nella cena della Vigilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia a Napoli nella cena della Vigilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPITONE

Significato/Curiosita : Si mangia a napoli nella cena della vigilia

Clemente da anna clemente (palermo, 2 gennaio 1881 – napoli, 23 ottobre 1947) e da giuseppe de curtis (napoli, 12 agosto 1873 – roma, 29 settembre 1944), fu...

capitone – nome comune della femmina di anguilla, di grandi dimensioni capitone – frazione della città ternana di narni caio voltejo capitone – centurione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

