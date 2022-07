Li leggono i cartomanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li leggono i cartomanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAROCCHI

Significato/Curiosita : Li leggono i cartomanti

1750 in cui si leggono i sintetici significati divinatori di alcune carte del tarocchino bolognese. dopo etteilla, la più famosa cartomante fu marie adélaide...

Definito "tarocco piemontese", simile ai tarocchi cosiddetti "di marsiglia. tuttavia, come ha rilevato lo storico giordano berti, i tarocchi di vergnano...

