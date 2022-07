Inizia al termine delle operazioni di voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizia al termine delle operazioni di voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCRUTINIO

Significato/Curiosita : Inizia al termine delle operazioni di voto

(2) (pdf), su esteri.it. ^ operazioni di voto per gli italiani inantartide, su enea, 20 novembre 2016. ^ referendum, al voto anche 35 ricercatori in antartide...

Subito dopo lo svolgimento ma prima che siano terminati gli scrutini). durante lo scrutinio delle schede, vale la regola generale di accettare tutte quelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con inizia; termine; delle; operazioni; voto; Il mese... che inizia con un pesce; inizia li di Michelangelo; inizia li di Ramazzotti; inizia li della Ricciarelli; termine gergale che indica una donna alta e magra; Al termine del corteo; Il caso del complemento di termine in latino; Portare a termine un compito; Isola delle Cicladi con capoluogo Fira; Il riparo a pensilina delle stazioni; Ribassi delle quotazioni; I fiocchi attaccati ai cordoni delle tende; operazioni d ormeggio; Struttura per visite mediche e operazioni ; Registra le operazioni del pilota aereo; Macchina impiegata nelle operazioni di bonifica; Il diritto di voto ; Le non partecipazioni al voto ; Un voto pronunciato da alcuni religiosi; Lo si promette in voto ; Cerca nelle Definizioni