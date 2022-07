Gravame... morale o fiscale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gravame... morale o fiscale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONERE

Significato/Curiosita : Gravame... morale o fiscale

Delle complesse liturgie del culto per seguitare ad assoggettarli ai gravami fiscali cui erano tenuti i sudditi "protetti" (dhimmi), appartenenti cioè alla...

In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

