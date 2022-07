In grado di causare irritazione cutanea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In grado di causare irritazione cutanea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : URTICANTE

Significato/Curiosita : In grado di causare irritazione cutanea

Alcuni insetti sono in grado di pungere l'uomo. la puntura è seguita da sintomi particolari, a volte eruzioni cutanee, e in alcuni casi la puntura può...

Contenenti un liquido urticante; in genere le cnidae inoculano una sostanza che uccide la preda per shock anafilattico. il liquido urticante ha azione neurotossica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

