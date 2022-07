La gabbia... umana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gabbia... umana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORACICA

Significato/Curiosita : La gabbia... umana

Ultime coste della gabbia toracica. sono quattro coste atipiche (le due più in basso, cioè le paia xi-xii) nella gabbia toracica umana. sono così definite...

Vertebra toracica e si continua nell'aorta addominale a livello della 12ª vertebra toracica (orifizio aortico del diaframma). l'aorta toracica contrae... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

