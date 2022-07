Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KIWANO

Significato/Curiosita : Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto

Il kiwano (cucumis metulifer e. mey. ex naudin) è una pianta della famiglia delle cucurbitaceae, originaria dell'africa. è una pianta rampicante annuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con frutto; tropicale; conosciuto; come; melone; cornuto; Il frutto nel boero; frutto che si coglie acerbo; frutto untuoso; frutto col mallo; L inestricabile foresta tropicale ; Pianta tropicale simile all agave; Frutto tropicale a baccello detto dattero indiano; Frutto tropicale ... in Spagna; Inestetismo meglio conosciuto come punto nero; conosciuto anche come il muscolo dell anima; Lo sport conosciuto anche come volano; conosciuto dai più; Avvincente come un film; Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi; Nobili come i Visconti e gli Sforza; Un arnese come il saracco; melone con polpa arancione e buccia a spicchi; Un ortaggio come il melone ; Il melone dei tropici; Il gustoso frutto detto anche melone dei tropici; Un mitologico... cornuto ; Lo furono i filosofi Cleante e Lucio Anneo cornuto ; Chi è cornuto e __ resta fregato due volte!; Cerca nelle Definizioni