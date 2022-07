Lo fanno i maiali in cerca di cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fanno i maiali in cerca di cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRUFOLARE

Significato/Curiosita : Lo fanno i maiali in cerca di cibo

Un allevamento di maiali industriale con i maiali stipati insieme. ugo conduce una rivolta e i maiali fuggono dalla loro prigione. i due amici forzano...

Entrambi possiedono infatti un caratteristico grugno mobile e adatto a grufolare nel terreno, una pelle spessa e dotata di uno spesso strato di grasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con fanno; maiali; cerca; cibo; Un affanno so ansimare; Ne fanno parte il Messico, il Brasile e l Argentina; Frutta con cui si fanno marmellate; Fare ciò che fanno i più; Il maiali no dei cartoni dei Looney Tunes; maiali na dei cartoni animati; Il verso dei maiali ; Peli di maiali e cinghiali; Si cerca di soddisfarli; Chi vi entra cerca un titolo; La cerca lo sconfitto; Il pignolo lo cerca nell uovo; Avidi di cibo ; Un cibo che inganna; Un cibo squisito e goloso; Alterne in cibo ; Cerca nelle Definizioni