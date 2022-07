Era Dolce quello di Guinizelli e Cavalcanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era Dolce quello di Guinizelli e Cavalcanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILNOVO

Significato/Curiosita : Era dolce quello di guinizelli e cavalcanti

di dante che lo menzionerà nelle sue opere. guido cavalcanti, figlio di cavalcante dei cavalcanti, nacque a firenze (tuttavia il luogo di nascita è ipotizzato...

Il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1250 e il 1310... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

