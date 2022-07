Le edizioni della Pia Società Figlie di San Paolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le edizioni della Pia Società Figlie di San Paolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAOLINE

Significato/Curiosita : Le edizioni della pia societa figlie di san paolo

La pia società figlie di san paolo (in latino pia societas filiarum sancti pauli) è un istituto religioso femminile di diritto pontificio: le suore della...

paoline, nome dato alle religiose della pia società figlie di san paolo paoline, casa editrice gestita dalle stesse religiose... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

