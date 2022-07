Dolce tipico di Gravina di Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce tipico di Gravina di Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SASANELLO

Significato/Curiosita : Dolce tipico di gravina di puglia

gravina in puglia (gravéine in dialetto locale, [gra'vin], fino al 1863 chiamata gravina) è un comune italiano di 42 792 abitanti della città metropolitana...

Il 12 aprile 2016). ^ sasanello gravinese, su prodottitipici.com. url consultato il 22 febbraio 2017. ^ gravina: il sasanello gravinese diventa prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

