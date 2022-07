Disturbo linguistico di chi ripete parole altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disturbo linguistico di chi ripete parole altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECOLALIA

Significato/Curiosita : Disturbo linguistico di chi ripete parole altrui

Cresce. tra i disturbi del neuro-sviluppo, con difficoltà nelle abilità comunicative ci sono: disturbo specifico del linguaggio disturbo dello spettro...

Reiterazione di jingle televisivi. non è ancora stato chiarito se i due tipi di ecolalia siano manifestazioni di un unico disturbo o invece si tratti di fenomeni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

