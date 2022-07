Il contrario di moderno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contrario di moderno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIQUATO

Significato/Curiosita : Il contrario di moderno

Sull'origine del modo di dire esistono diverse teorie. nel suo dizionario moderno (1905) alfredo panzini ricorda la leggenda di un bastiano contrari "malfattore...

Fiemmese, la vís in cembrano e eveys, efeis o laifserbach in tedesco antiquato) è un torrente trentino, affluente di sinistra dell'adige, e ha una lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con contrario; moderno; In filosofia è contrario all essere; Il contrario di catodica; Lunga... al contrario ; Il contrario di continuare; Un ballo moderno ; Un cantante moderno ; Fuori moda, in gergo moderno ; moderno ballo; Cerca nelle Definizioni