Commedia musicale ambientata a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Commedia musicale ambientata a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUGANTINO

Significato/Curiosita : Commedia musicale ambientata a roma

Rugantino è una commedia musicale realizzata da garinei e giovannini (come appare nei crediti dello spettacolo: «scritta da garinei & giovannini, pasquale...

rugantino (maschera) rugantino (commedia musicale) repubblica romana (1849)

