Le cerca chi ritarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cerca chi ritarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCUSE

Significato/Curiosita : Le cerca chi ritarda

Aspetto si manifesta particolarmente nei confronti del suo amico tonino, che cerca in lui una spalla sulla quale piangere dopo essere stato lasciato dalla...

Tante scuse è stato un programma televisivo italiano di varietà, condotto da raimondo vianello e sandra mondaini per la regia di romolo siena. fu trasmesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con cerca; ritarda; Ricerca no sofisticatoli sigla; Lo fanno i maiali in cerca di cibo; Si cerca di soddisfarli; Chi vi entra cerca un titolo; ritarda ndo in musica; Un dolore... ritarda tario; Così sono i ritarda tari; La paga chi ritarda con la rata di un imposta; Cerca nelle Definizioni