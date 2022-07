Il Brody che vinse l Oscar con il film Il pianista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Brody che vinse l Oscar con il film Il pianista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADRIEN

Significato/Curiosita : Il brody che vinse l oscar con il film il pianista

Agli oscar. caso analogo capitato anche nel 1997 con l'oscar al miglior attore dato a geoffrey rush per il film shine, dove interpretò il pianista australiano...

adrien nicholas brody (new york, 14 aprile 1973) è un attore e produttore cinematografico statunitense. cresciuto nel quartiere queens, si iscrive giovanissimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

