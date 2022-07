Bisognoso di correzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bisognoso di correzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Bisognoso di correzioni

Riscontrato che i cinque tipi di programmi residenziali per minori sono una vasta gamma, tra cui detenzione, correzioni, accampamento, trattamento basato...

Altro luogo appropriato in genere non ci si limita a sostituire il foglio errato con una sua versione corretta; infatti chi ne ha già letta la prima versione...