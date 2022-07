Antica regina egizia moglie di Akhenaton - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica regina egizia moglie di Akhenaton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEFERTITI

Significato/Curiosita : Antica regina egizia moglie di akhenaton

Soprannominati "colossi di memnone", in una fotografia del 1858. busto di nefertiti, "grande sposa reale" di akhenaton, della xviii dinastia egizia. ägyptisches...

Stai cercando l'album di miles davis, vedi nefertiti (album). nefertiti (per intero: neferneferuaton nefertiti; 1370 a.c. circa – amarna, 1330 a.c. circa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

