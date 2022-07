Altopiano con montagne intorno o in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altopiano con montagne intorno o in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACROCORO

Significato/Curiosita : Altopiano con montagne intorno o in mezzo

Comunitario, vedi altopiano dei sette comuni (area protetta). coordinate: 45°52'31.8n 11°30'33.84e / 45.8755°n 11.5094°e45.8755; 11.5094 l'altopiano dei sette...

Tipi di acrocoro: acrocoro di altopiano, avente una struttura piana senza catene montuose all'interno. esempi di questo tipo sono l'acrocoro silano e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con altopiano; montagne; intorno; mezzo; Le Calabresi d un altopiano ; Un altopiano circondato da monti; L altopiano a nord-est dell Afghanistan; L altopiano detto il Tetto del mondo; Le montagne che dal Canada arrivano in New Mexico; L hanno montagne e galli; Così il paesaggio caratterizzato da basse montagne ; È incassata fra le montagne ; Le tende intorno al letto; Si consuma intorno a mezzogiorno; Disposti tutt intorno ; Per primo disse che la Terra gira intorno al Sole; In mezzo alla pineta; Scalfire in mezzo ; Due biscotti al cioccolato con in mezzo la crema; In mezzo al campus; Cerca nelle Definizioni