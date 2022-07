Si abbassa quando si depone la superbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbassa quando si depone la superbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRESTA

Significato/Curiosita : Si abbassa quando si depone la superbia

la sua frequenza cardiaca si abbassa a 5 battiti al minuto e gli organi non vitali diminuiscono notevolmente la loro attività. la sua emoglobina e la...

Cresta tibiale) cresta alveolare – una delle due creste della mascella cresta uretrale – ripiegamento della parete dell'uretra cresta – acconciatura o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con abbassa; quando; depone; superbia; Le abbassa il remissivo; Non abbassa mai la cresta; Diminuzione, abbassa mento; Un colpo che fa abbassa re la cresta; quando scadono, non si prendono; La si sente pulsare quando si tasta il polso; Si accende quando fa buio; Vortici pericolosi quando si nuota nel lago; Si riproducono... depone ndo; La depone lo spretato; depone uova verdi; Parlano... depone ndo; Presunzione, superbia ; Non conoscono superbia ; Una superbia che fa rima con ingordigia; Non peccano di superbia ; Cerca nelle Definizioni