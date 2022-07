Un video che insegna on line - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un video che insegna on line. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TUTORIAL

Significato/Curiosita : Un video che insegna on line

Luglio 2021. frammartino, michelangelo, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. michelangelo frammartino, su cinedatabase...

Un tutorial (traducibile in italiano come "lezione tutoriale"), è una lezione in rete che utilizza diverse strategie per trasferire contenuti specifici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con video; insegna; line; Lunghe vicende sul video ; video di istruzioni; L hanno tutte le video camere; La Folliero sul video ; Uno dei primi comandi che si insegna no ai cani; Un insegna mento; insegna no a stare al mondo; La materia insegna ta da Walter in Breaking Bad; Rinomata isola della Poline sia; Una line etta che separa; Vi si attraccano i battelli di line a; Macchioline della pelle; Cerca nelle Definizioni