Vengono ricoverati negli hangar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono ricoverati negli hangar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosita : Vengono ricoverati negli hangar

Altre opere di supporto. nell'area operativa si trovano gli hangar dove vengono ricoverati i velivoli, le officine, i depositi carburante e tutte le infrastrutture...

Aeroplani (singolo). disambiguazione – "aerei" rimanda qui. se stai cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con vengono; ricoverati; negli; hangar; Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono ; vengono a chi soffre di acrofobia; Così vengono definite le nuotatrici provette; vengono indirizzati al bersaglio; I malati ricoverati all'ospedale; Si pianta negli accampamenti; La fattoria negli USA; Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70; Auto con cassone posteriore comune negli USA; Apertura di hangar ; Il gruppo metal di Tornado of souls e hangar 18; In mezzo all hangar ; Sosta nell hangar ; Cerca nelle Definizioni