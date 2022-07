È utile al contadino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È utile al contadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LETAME

Significato/Curiosita : E utile al contadino

Canario. quest'arte marziale insegna un sistema di combattimento con il machete. è utile ai contadini per difendersi da assalti di criminali o predoni....

Kg/tonnellata di letame in linea di massima la composizione del letame bovino, espressa in percentuale, è la seguente: l'uso eccessivo di letame è a volte fonte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con utile; contadino; Accessorio da phon utile per le chiome ricce; Accessorio utile per asciugare le chiome ricce; Recipiente concavo utile anche per il bucato; Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento; Li lavora il contadino ; contadino russo prima della rivoluzione del 1917; Lo guida il contadino nei campi; La sveglia... del contadino ; Cerca nelle Definizioni