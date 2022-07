L uscita della G13 dalla UE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uscita della G13 dalla UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BREXIT

Significato/Curiosita : L uscita della g13 dalla ue

Disambiguazione – "ue" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ue (disambigua). l'unione europea, abbreviata in ue o, erroneamente, ue (pronuncia...

L'uscita del regno unito dall'unione europea, nota più comunemente come brexit (/brkst, brgzt/; sincrasi formata dall'inglese britain, "bretagna",... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

