Si usano per spolverare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per spolverare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STROFINACCI

Significato/Curiosita : Si usano per spolverare

Particolarmente in toscana: pensa te a spolverare i mobili dove lo standard richiederebbe pensa tu a spolverare i mobili. tuttavia, te è ormai considerato...

Lo strofinaccio, (detto canovaccio quando è fatto di canapa) è uno straccio usato per pulire o asciugare strofinando. strofinaccio da cucina o asciugapiatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

