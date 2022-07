Uno sdentato che vive sugli alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sdentato che vive sugli alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRADIPO

Significato/Curiosita : Uno sdentato che vive sugli alberi

Protesi artificiale di sdentato prende fuoco a causa dei colpi lanciati dal gigantesco drago. prima che possano precipitare, sdentato con i suoi colpi al...

Per la sua lentezza, il bradipo si muove ad una velocità massima di circa 67 mm/s (0,24 km/h). in acqua, al contrario, il bradipo risulta essere un ottimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

