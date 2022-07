Uno sbarramento per arginare gli spettatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sbarramento per arginare gli spettatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRANSENNA

Significato/Curiosita : Uno sbarramento per arginare gli spettatori

Stai cercando l'attrezzo che sbarra la strada, vedi transenna (trasporti). in architettura, la transenna è una lastra di pietra o di bronzo, traforata con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con sbarramento; arginare; spettatori; Interruzione, sbarramento ; sbarramento lungo il corso di certi fiumi; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento ; sbarramento dietro cui asserragliarsi; Battisti si chiede come possa arginare il mare; Vi si corre per arginare i danni; Volta a penalizzare o emarginare una minoranza; Trattenere, arginare ; Ripetere per gli spettatori ; L insieme degli spettatori ; Richiesta da spettatori entusiasti; Lo sono i teatri se gli spettatori scarseggiano; Cerca nelle Definizioni