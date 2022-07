L undici che nel 2010 vinse il cosiddetto triplete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L undici che nel 2010 vinse il cosiddetto triplete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INTER

Significato/Curiosita : L undici che nel 2010 vinse il cosiddetto triplete

Così il primo triplete. nella stagione 1972-1973 la squadra sconfisse l'independiente e si aggiudicò la coppa intercontinentale, inoltre vinse, per la...

Disambiguazione – "inter" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inter (disambigua). disambiguazione – "ambrosiana milano" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

