Una Via di catacombe - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : APPIA

Significato/Curiosita : Una via di catacombe

Della catacomba. l'attuale ingresso delle catacombe è presso la casa delle catacombe di priscilla, realizzato nel 1929 e sede delle suore benedettine di priscilla...

Disambiguazione – se stai cercando la strada statale appia, vedi strada statale 7 via appia. la via appia era una strada romana che collegava roma a brundisium... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

