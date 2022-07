Una vendita in termini legali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vendita in termini legali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ALIENAZIONE

Significato/Curiosita : Una vendita in termini legali

vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. è presente con 345 centri di vendita in 42 paesi, gran parte dei quali in europa...

Se stai cercando il concetto giuridico di alienazione, vedi alienazione (diritto). il termine alienazione (derivato dall'aggettivo latino alienus e questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

