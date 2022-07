Una tuta a grandi macchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tuta a grandi macchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIMETICA

Significato/Curiosita : Una tuta a grandi macchie

Shawna baez/peek-a-boo. ambientato durante la seconda stagione della serie televisiva, vede cisco tentare di rendere la tuta di flash a prova di proiettile...

Guerre napoleoniche alla fine del xix secolo apparvero le prime divise mimetiche, ad esempio durante le guerre boere i coloni sudafricani utilizzarono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con tuta; grandi; macchie; La battuta del buontempone; Le vocali in tuta ; Battuta d arresto; Una battuta vincente; grandi uccelli oceanici; Ristagna su grandi centri industriali o urbani; Congegno militare che lanciava grandi massi; I grandi magazzini più famosi di Londra; Polvere multiuso per macchie , pelle, ecc..; I RIS lo utilizzano per scovare macchie di sangue; Una mucca a larghe macchie ; I gallinacei dalle piccole uova macchie ttate; Cerca nelle Definizioni