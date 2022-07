Una mezza frazione del Giro d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una mezza frazione del Giro d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMITAPPA

Significato/Curiosita : Una mezza frazione del giro d italia

Sconfitto dall'atleta abruzzese per circa mezza bicicletta. wikinotizie contiene l'articolo giro d'italia 2007: dodicesima tappa 25 maggio: biella >...

Parigi-nizza (joigny > le creusot) 3ª tappa, 2ª semitappa parigi-nizza (saint-étienne, cronometro) 7ª tappa, 2ª semitappa parigi-nizza (nizza > col d'èze, cronometro)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Una frazione di secondo; Una frazione della gara di slalom; frazione ... di frazione del Giro d Italia; Una frazione di euro; giro vago, errante; Un volutamente tortuoso giro di parole; Agente di commercio che vende prodotti in giro ; Attraversa giro na e Ripoll; Pubblicizza l italia all estero; I gilet degli italia ni; Fu re d italia nel sec. IX; Il chewing gum per gli italia ni;