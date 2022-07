Una membrana media dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una membrana media dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UVEA

Significato/Curiosita : Una membrana media dell occhio

Significati, vedi occhio (disambigua). disambiguazione – "occhi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi occhi (disambigua). l'occhio, o bulbo oculare...

L'uvea è la tunica media dell'occhio, uno strato pigmentato interposto tra la tonaca fibrosa e la tonaca nervosa o retina. ha principalmente una funzione...

