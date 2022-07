Una interprete del film Lezioni di cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una interprete del film Lezioni di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : VIOLANTE PLACIDO

Significato/Curiosita : Una interprete del film lezioni di cioccolato

lezioni di cioccolato è un film del 2007 diretto da claudio cupellini ed interpretato da violante placido, luca argentero, e neri marcorè. il film ha incassato...

violante placido (roma, 1º maggio 1976) è un'attrice e cantante italiana. ha inciso i suoi album con lo pseudonimo viola. è figlia dell'attore e regista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

