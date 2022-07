Una bottiglia da Chianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bottiglia da Chianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIASCO

Del vino chianti deve la fama ai prodotti vinicoli. dalla regione enologica, infatti, prende nome il vino toscano docg. il "chianti" è una terra di antiche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fiasco (disambigua). il fiasco è un contenitore per il trasporto e lo stoccaggio del vino. prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

