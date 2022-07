Una banchina in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una banchina in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALATA

Significato/Curiosita : Una banchina in porto

Stai cercando il personaggio di one piece, vedi banchina (personaggio). la banchina, in generale, è una zona deputata al carico e scarico di merci e passeggeri...

Stazioni di rifornimento. il tratto di banchine compreso tra due moli è detto "calata". nelle stazioni ferroviarie, della metropolitana o degli autobus, la banchina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

