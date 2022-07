Una bambola venduta in tutto il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bambola venduta in tutto il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARBIE

Significato/Curiosita : Una bambola venduta in tutto il mondo

bambola reborn venduta via internet (sul sito ebay) risale al 2002. da quel momento il fenomeno del reborning prese a diffondersi in tutto il mondo:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi barbie (disambigua). barbie è una linea di fashion doll commercializzata dalla mattel a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con bambola; venduta; tutto; mondo; La bambola di un noto film horror; Celebre bambola bionda dal corpo filiforme; Si cambia alla bambola ; L abitino della bambola ; Fu venduta ad Allianz; Porzione di pizza venduta singolarmente; La Toyota venduta in oltre 50 milioni di esemplari; venduta per buona; Gli integrali proteggono tutto il volto; Macchina tritatutto per preparare mangimi; Arnese tutto buchi; Il loro gioco è tutto ra in voga sulla sabbia; È la razza canina tra le più veloci al mondo ; Una... dell altro mondo ; La seconda casa automobilistica del mondo ; Nei cartoni lascia l alveare per scoprire il mondo ; Cerca nelle Definizioni