La trasgressiva moda dei capelli a cresta - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PUNK

Significato/Curiosita : La trasgressiva moda dei capelli a cresta

Importanza soprattutto negli ambienti più trasgressivi e in tantissimi locali italiani. i ragazzi che abbracciano questa moda si suddividono in due categorie:...

Il punk rock, spesso abbreviato in punk, è un genere di musica rock che si è sviluppato principalmente fra il 1976 e il 1979, da forme musicali precedenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

