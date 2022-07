Il titolo d un autorevole Lama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolo d un autorevole Lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DALAI

Significato/Curiosita : Il titolo d un autorevole lama

Mutando radicalmente il regno delle montagne, tulku dragpa gyaltsen, un autorevole lama reincarnato dei gelug che insieme al v dalai lama era khenpo coreggente...

Disambiguazione – se stai cercando l'attuale dalai lama, vedi tenzin gyatso. l'espressione dalai lama (grafia tibetana: , traslitterazione wylie:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

