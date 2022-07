Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TARTUFAIE

Significato/Curiosita : Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi

Dolci": sono i tuberi del taro (colocasia esculenta). questi tuberi sono piuttosto comuni ad icaria e da essi si ricavano gustosi contorni. possono essere bollite...

Boschi e nei terreni non coltivati, compresi i pascoli; la raccolta nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con terreno; dove; possono; raccogliere; preziosi; tuberi; terreno con fitta vegetazione; La produzione di un terreno agricolo; Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua; Smuove il terreno meccanicamente; Conciare... a dove re; Legati... al dove re; Città sarda dove si parla anche il catalano; Si usa in casa per portare corrente dove non c è; Che si possono prolungare nel tempo; possono esserlo foglie e labbra; possono essere a fessura, a bustina, a bottone..; Si possono fare con un coltello; Si fanno per raccogliere soldi tra amici; Semina per poi raccogliere ; Serve per raccogliere il pescato; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni; Epiteto che esprime la preziosi tà del petrolio; Lo è l arte di chi cesella metalli preziosi ; Metallo per preziosi gioielli; Artigiano gioielliere di metalli preziosi ; Produce tuberi ricchissimi di amido; Farina ricavata dai tuberi di certe orchidee; Arnese per pelare tuberi ; Dà tuberi ricchi di amido; Cerca nelle Definizioni