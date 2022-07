Termine gergale che indica una donna alta e magra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine gergale che indica una donna alta e magra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STANGA

Significato/Curiosita : Termine gergale che indica una donna alta e magra

Fonte di significato sono i giochi di parole visivi che utilizzano il gran numero di termini gergali olandesi nell'area sessuale: la vagina potrebbe essere...

stanga – antica nobile famiglia mantovana gianluigi stanga – ex ciclista e dirigente sportivo italiano. officine meccaniche della stanga – ex-industria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con termine; gergale; indica; donna; alta; magra; Al termine del corteo; Il caso del complemento di termine in latino; Portare a termine un compito; In geologia, termine non più in uso, di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri; Parola gergale che indica un amore giovanile; Un usuraio... gergale ; Un modo gergale per dire schiaffi; Termine gergale per indicare il topo; È indica ta nella dose; indica un grado superiore al normale; Composto chimico che viene indica to con lettere dell alfabeto; indica gli elettori recatisi alle urne; È di donna in un film con Vittorio Gassman; La donna secondo gli antichi ebrei madre dei demoni; Scarpe décolleté basse da donna ; Vestito da donna con colletto e bottoni fra; La parte più alta di una stanza; Asta di legno che blocca una porta persona alta ; L alta moda; Un contralta re dell euro; magra , emaciata; magra e slanciata; Lo è una dieta dimagra nte; Slanciata, magra ; Cerca nelle Definizioni