Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONICI

Significato/Curiosita : Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi

Viene costruito in ottone, alluminio, in acciaio o alpacca. gli spilli conici non sono tutti uguali, ne esistono tre tipi differenti: questo tipo di spillo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

